Убийство адвоката и бывшего судьи Улдиса Берзиньша: в силу вступил обвинительный приговор

Во вторник, 28 марта, рассмотрев кассационные жалобы защитников двух обвиняемых лиц, департамент по уголовным делам Верховного суда принял решение не начинать кассационное судопроизводство по обвинению в убийстве адвоката и бывшего судьи Улдиса Берзиньша, которое произошло в Марупе в 2019 году. Это значит, что озвученные ранее тюремные сроки для обвиняемых остались прежними.

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При рассмотрении кассационных жалоб Верховный суд констатировал, что они содержат те же аргументы, которые при рассмотрении дела в аппеляционном порядке Рижский окружной суд оценил и мотивировано отклонил. Таким образом, по решению ВС в силу вступил приговор Рижского окружного суда.

Согласно решению, один из обвиняемых признан виновным в убийстве, связанным с кражей и приговорен к 17 годам лишения свободы. Окончательное наказание составляет 20 лет тюрьмы, учитывая, что по этому делу он также признан виновным и осужден также за другие преступные деяния. Обвиняемый также обязан выплатить компенсацию морального ущерба в размере 89 850 евро в пользу матери и жены убитого.

Второй обвиняемый признан виновным в краже и приговорен к восьми годам лишения свободы. Окончательный приговор предусматривает девять тюрьмы, учитывая, что мужчина признан виновным и осужден за другое преступное деяние.

С обоих обвиняемых солидарно взыскана компенсация морального ущерба в размере 8000 евро в пользу матери погибшего.

Как сообщалось, адвокат и бывший судья Административного окружного суда Улдис Берзиньш (1972 г.р.) был убит 20 июля 2019 года. Поздно вечером в частный дом в Марупе, где в этот момент находилась мать адвоката (1940 г.р.), ворвались двое неизвестных. Налетчики повалили пенсионерку на пол, связали изолентой руки и заклеили глаза. Злоумышленники обещали убить женщину, если она не расскажет, где в доме прячут деньги, одновременно с этим они стали искать деньги по шкафам. Один из преступников стал искать ценные вещи по шкафам и полкам, а второй поднялся на второй этаж и стал выламывать дверь в часть дома, где проживал адвокат с супругой. В этот момент чета Берзиньшей вернулась домой. Один из преступников выпрыгнул из окна, прихватив с собой краденое, а второй бросил в сторону женщины тяжелую икону, а в адвоката выстрелил три раза. Одна из пуль попала Берзиньшу в живот, затронув важные для жизни органы. Спасти его жизнь медикам не удалось: в ту же ночь раненый скончался в больнице.

В ходе досудебного следствия было установлено, что к преступлению могут быть причастны не связанные с семьей адвоката мужчины 1967 и 1982 г.р. Оба ранее попадали в поле зрения правоохранительных органов за имущественные преступления, а также за преступления против жизни и здоровья.

Согласно анонимизированным решениям судов, доступных на manas.tiesas.lv, Улдис Берзиньш занимался делами, связанными с госзакупками. В частности, он был адвокатом SIA Pilna Servisa Līzings и SIA Karlo Motors по делу о закупках автомобилей для нужд Госполиции.