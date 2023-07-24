Убийство Беззубова: скрывшие джип приговорены к небольшим срокам и принудительным работам
Foto: DELFI

Лица, помогавшие спрятать и уничтожить автомобиль убийц футбольного агента Романа Беззубова, приговорены к небольшим тюремным срокам и принудительным работам. Это следует из обнародованного анонимного судебного решения.

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По делу были предъявлены обвинения четырем лицам — Дмитрию Сальникову, Дмитрию Москову, Гульнаре Рыбаковой-Брице и Артему Рыбакову.

Согласно вердикту суда, 13 апреля 2021 года к Рыбаковой-Брице приехал один из исполнителей покушения и договорился, что на следующий день пригонит в ее сервис автомобиль.

Утром 14 апреля преступники убили Беззубова. Киллеры передвигались на BMW X5 с российскими номерными знаками. После совершения убийства обвиняемые прибыли в автосервис Рыбаковой-Брице, оставили машину с ключами в салоне и уехали.

Узнав, что машина доставлена в сервис, Рыбакова-Брице поручила сыну Артему Рыбакову загнать авто в бокс автосервиса и тем самым скрыть от посторонних глаз.

Спустя некоторое время в сервис снова прибыл один из убийц и сообщил, что BMW X5 можно продать на детали. Позже преступники решили, что разумнее машину сжечь, поэтому вечером того же дня загнали джип на территорию в Межапарке и предали огню около 22 часов.

Чтобы скрыть свою причастность к преступлению, обвиняемые решили сломать замок автосервиса и инсценировать угон сгоревшей машины. Примечательно, что Рыбакова-Брице также впоследствии переместила еще одну машину, на которой ехал один из соучастников убийства.

Суд постановил приговорить Рыбакову-Брице и ее сына к временному лишению свободы, совпадающему со сроком содержания под стражей, а именно к двум месяцам. Остальные соучастники были приговорены к 100 часам принудительного труда.

Ранее в этом году прокуратура приняла решения о привлечении к уголовной ответственности шести человек за убийство футбольного агента Романа Беззубова.

Сотрудники МВД России по запросу Государственной полиции в феврале прошлого года в Москве по подозрению в убийстве Беззубова задержали объявленных в международный розыск Ивана Агапитова и Дениса Коняшкина.

Ранее уже сообщалось, что Беззубов был убит 14 апреля 2021 года в Пурвциемсе, на ул. Гунара Астрас. Киллеры, находившиеся в автомобиле BMW X5, преградили дорогу выезжавшему из дома футбольному агенту и открыли огонь. Раненный Роман Беззубов проехал еще один квартал, после чего его машина снесла ограждения и остановилась на автостоянке около Дома мебели. От полученных ранений мужчина скончался.

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