Убийство бизнесмена Валягина в Плявниеки: дело направлено в суд

В Рижский городской суд переданы материалы дела об убийстве предпринимателя Геннадия Валягина, которого застрелили в марте 2022 года в микрорайоне Плявниеки. Обвинение по этому делу предъявлены двум гражданам Литвы.

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В ходе досудебного следствия было установлено, что 11 марта прошлого года оба обвиняемых и еще одно лицо, личность которого не удалось установить, на автомобиле Chrysler подъехали к гриль-бару "Уголок" на улице Академика Мстислава Келдыша (ныне улица братьев Каудзишу), где в это время находился Валягин.

В свою очередь, другое лицо, личность которого в ходе досудебного следствия так и не удалось установить, припарковал автомобиль Opel на противоположной стороне улицы, чтобы в случае необходимости обеспечить запасной транспорт для отхода.

Когда бизнесмен вышел из кафе и сел в свою машину, один из обвиняемых, управлявший Chrysler, подъехал к машине Валягина сзади, заблокировав выезд. Второй мужчина, находившийся в Chrysler, произвел в сторону машины предпринимателя не мене семи выстрелов из автомата Калашникова.

Второй обвиняемый подбежал к машине Валягина и через стекло передней пассажирской двери выстрелил в бизнесмена три раза из пистолета Макарова.

В результате нападения Валягин выпал из автомобиля, после чего киллер подбежал к нему и произвел выстрел в голову.

После этого преступники с двумя неустановленными сообщниками направились в лес на территории Ропажского края, где сожгли Chrysler, использованный во время нападения. Одного обвиняемого в ден убийства задержали сотрудники Ропажской муниципальной полиции, второго задержала Госполиция 29 августа.

Оба гражданина Литвы обвиняются в убийстве, совершенном в группе, а также незаконном ношении и хранении огнестрельного оружия в группе. Свою вину в содеянном оба обвиняемых признали и частично согласились возместить нанесенный моральный ущерб ребенку Геннадия Валягина. В качестве компенсации от них требовали 200 000 евро.

Также известно, что оба обвиняемых ранее были судимы за различные преступления и у себя в Литве, и в других странах Евросоюза.

В целях установления других лиц, причастных к убийству Валягина, в ходе досудебного следствия от данного уголовного процесса в отдельное производство был выделен новый уголовный процесс, который направили в Госполицию для дальнейшего расследования.