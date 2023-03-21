Убийство Бункуса: обвиняемый предприниматель Ульман оставлен под арестом
Foto: LETA

В пятницу, 17 марта, Рижский городской суд в Видземском предместье постановил не изменять меру пресечения — арест — бизнесмену Михаилу Ульману, обвиняемому по делу об убийстве администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса.

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По этому делу обвинение предъявлено трем лицам.

Два человека обвинены в подстрекательстве или заказе убийства, и это предприниматели Александр Бабенко и Михаил Ульман. Одному из них предъявлено обвинение и в пособничестве убийству.

Обвинение также предъявлено лицу, которое произвело выстрелы, ставшие причиной смерти Бункуса. Это гражданин России Виктор Кривошей 1974 года рождения. Полиция задержала его в Латвии.

С другой стороны, обвинение организатору убийства, жителю Латвии, не предъявлено, поскольку он умер насильственной смертью. Это криминальный авторитет Геннадий Валягин, убитый в Риге год назад.

Против одного лица уголовный процесс прекращен, так как в его действиях не констатирована поддержка преступления. Правоохранительные органы не назвали его имени, но можно предполагать, что речь идет об Аркадии Юдине 1970 года рождения.

Бункус был застрелен утром 30 мая 2018 года в Риге, в районе Лесного кладбища.

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