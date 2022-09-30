Убийство Бункуса: суд оставил под арестом задержанного по делу Ульмана

В пятницу, 30 сентября суд принял решение не менять меру пресечения — арест в отношении задержанного по делу в убийстве Мартиньша Бункуса предпринимателя Михаила Ульмана.

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По информации Delfi, в пятницу суд также пересматривает меру пресечения для второго задержанного - Александра Бабенко.

Как сообщалось ранее, предприниматели в Рижском окружном суде обжаловали решение суда об аресте. Однако, 13 июня Рижский окружной суд принял решение не менять установленную меру пресечения — арест в отношении предпринимателя Михаила Ульмана, а 16 июня - оставить в силе "заключение под стражу" и в отношении Александра Бабенко.

Напомним, что в августе Государственная полиция задержала еще одного человека - предпринимателя Аркадия Юдина, который также находится под арестом.

Полиция ранее заявила, что по делу об убийстве Бункуса удалось установить почти всех причастных к преступлению.

Портал kompromat.lv ранее сообщил, что у убитого Бункуса были серьезные разногласия на почве профессиональной деятельности с Ульманом. Бункус пытался взыскать с него несколько миллионов евро.

Члены семьи Бункуса уже ранее упоминали имя Ульмана в связи с убийством администратора. В 2016 году у Ульмана возникли разногласия с Бункусом по делу о неплатежеспособности предприятия Rego Trade, по которому администратор потребовал в судебном порядке с предпринимателя несколько сотен тысяч евро.

Предприятие по оптовой торговле Rego Trade признали неплатежеспособным в 2008 году. Став администратором неплатежеспособности предприятия, Бункус констатировал, что бывшие члены правления — Ульман, Александр Будовский и Дан Вапне — до наступления неплатежеспособности разбазарили активы "Rego Trade", поэтому подал на них в суд с требованием взыскать средства. Верховный суд в 2012 году удовлетворил требование администратора и постановил взыскать с Ульмана в пользу предприятия 265 626 латов (377 952 евро).

Брат убитого администратора Кристап Бункус в начале этого года сделал публичное заявление, в котором высказал подозрения о связи Ульмана с бывшим высокопоставленным сотрудником полиции Андреем Созиновым, а также сообщил о том, что в 2016 году Мартиньш Бункус информировал правоохранительные органы о подозрительных совпадениях в карьере тогдашнего начальника криминальной полиции Созинова и его связях с владельцем Latvijas Pasta banka (сейчас LPB Bank) Ульманом.

Бункуса застрелили утром 30 мая 2018 года, когда он проезжал мимо Рижского лесного кладбища. Вскоре после убийства рядом с местом происшествия была обнаружена сгоревшая машина с поддельными номерными знаками, скорее всего, связанная с убийством.

Летом 2021 года стало известно о том, что один из возможных исполнителей убийства Бункуса был арестован на Украине. Как сообщило Латвийское телевидение, хотя подозреваемый был задержан за другое преступление, не связанное с Латвией, в ходе следствия он начал свидетельствовать также об убийстве Бункуса.