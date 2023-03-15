Убийство футбольного агента: в суд направлено уголовное дело в отношении лиц, прятавших BMW киллеров

В Рижский районный суд направлено уголовное дело в отношении четырех лиц, которые скрывали убийц футбольного агента Романа Беззубова и автомобиль, который был использован для совершения преступления, сообщили в прокуратуре.

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В соответствии с предъявленным обвинением, утром 14 апреля 2021 года в Пурвциемсе в Риге, автомобиль, который был использован для совершения убийства, с места происшествия приехал в автосервис.

Несмотря на то что вскоре после совершения преступления информация об этом, а также видео, на котором виден конкретный автомобиль, была распространена в СМИ, подозреваемые не связались с полиций. Наоборот - владелица автосервиса дала указания остальным обвиняемым лицам загнать автомобиль в бокс автосервиса, где с него позже были сняты регистрационные номера. В тот же день вечером обвиняемые сожгли автомобиль.

Обвиняемые осознавали, что располагают информацией, которая позволит установить личность убийц, однако не сообщили в правоохранительные органы, позволив тем самым преступникам избежать задержания. За данное преступление грозит наказание — лишение свободы сроком до двух лет, общественные работы или денежный штраф.

Как пишет LETA, ранее сообщалось, что машина, на которой передвигались убийцы, была спрятана в автосервисе "X-ON". Он огорожен забором и находится между многоквартирными домами на улице Мирдзы Кемпе 5b - примерно в километре от тог места, где нашли потом сгоревшие обломки. Сервис принадлежит гражданке Латвии Гульнаре Рыбаковой-Брице.

В прокуратуре отмечают, что личности убийц футбольного агента Романа Беззубова установлены, лица призваны к уголовной ответственности за убийство при особо отягчающих обстоятельствах. На данный момент уголовный процесс приостановлен, так как лица находятся под стражей за границей и их выдача Латвии на данный момент невозможна.