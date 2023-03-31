Убийство Геннадия Валягина: прокуратура обвинила в преступлении двух граждан Литвы

Восточная прокуратура Риги предъявила обвинение двум гражданам Литвы в убийстве ранее судимого Геннадия Валягина в марте прошлого года в рижском микрорайоне Плявниеки и, по версии прокуратуры, у обвиняемого был личный конфликт с жертвой, сообщает агентство LETA.

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Прокурор Эдийс Пастарс подтвердил, что обвинение подозреваемым проедъявлено по статье Уголовного закона об убийстве в организованной группе и о ношении и перевозке огнестрельного оружия и патронов в организованной группе.

Хотя на опубликованных ранее кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что стрелок был один, прокурор отметил, что уголовная ответственность распространяется на всех участников заказного убийства независимо от их роли в содеянном. Однако прокурор не стал комментировать, удалось ли следователям найти использованное при нападении огнестрельное оружие, и был ли автомобиль, на котором скрылись двое нападавших, краденным или их личным имуществом.

Прокурор сообщил, что оба обвиняемых являются гражданами Литвы, которых судили в разных странах Европы за различные преступления. На вопрос о том, можно ли считать двух литовцев единственными инициаторами и соучастниками преступления, прокурор ответил, что обвинения предъявлены возможным непосредственным исполнителям убийства, но в то же время следствие продолжается с целью установки других лиц, причастные к убийству.

Прокурор заявил, что у обвиняемых был личный конфликт с Валягиным, однако не стал более подробно комментировать, можно ли считать этот конфликт мотивом убийства. "Они были лично знакомы с потерпевшим. У каждого из них был свой личный конфликт с Валягиным", — сказал прокурор.

Пастарс не стал раскрывать, усмотрело ли следствие какую-то связь между убийствами Валягина и администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Ранее сообщалось о том, что ликвидацию Бункуса в 2018 году мог организовать именно Валягин.

"Убийство Бункуса расследуется по другому делу. Все вопросы, связанные с убийством Бункуса, следует задавать лицу, ведущему соответствующий уголовный процесс", — сказал прокурор.

В настоящее время досудебное расследование по делу об убийстве Валягина продолжается, после завершения расследования прокурор передаст дело в суд.

Как сообщалось ранее, днем 11 марта 2022 года, в микрорайоне Плявниеки, недалеко от пересечения улиц А. Сахарова и М. Келдыша, рядом с гриль-баром произошло убийство: в своем автомобиле был застрелен Геннадий Валягин. Возможные виновники преступления покинули место происшествия.

По всей Латвии был объявлен план "Перехват", к которому были привлечены сотрудники Уголовной полиции, Госполиции, Рижской муниципальной полиции и других структур.

В тот же день удалось задержать одного из подозреваемых. В ходе расследования, 29 августа был задержан второй.