Убийство и ограбление адвоката Берзиньша: подозреваемые связаны и с другими грабежами

Управление криминальной полиции Рижского региона 29 июня передало в прокуратуру материалы уголовного процесса по делу об убийстве и ограблении адвоката и бывшего судьи Улдиса Берзиньша. В рамках расследования полиция задержала двух подозреваемых, которые в настоящее время находятся пол арестом.

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Как уже сообщалось ранее, поздним вечером 20 июля 2019 года двое вооруженных мужчин в масках совершили нападение на частный дом Берзиньша в Марупе, связав находившуюся внутри мать адвоката. Вскоре домой вернулся адвокат с супругой, и один из грабителей сделал несколько выстрелов в Берзиньша. От полученных ранений пострадавший позже скончался в больнице.

Полицию пришлось проделать долгую и сложную работу, чтобы установить подозреваемых. В ходе досудебного следствия было установлено, что к преступлению могут быть причастны не связанные с семьей адвоката мужчины 1967 и 1982 г.р. Оба ранее попадали в поле зрения правоохранительных органов за имущественные преступления, а также за преступления против жизни и здоровья.

Следствие выяснило, что упомянутые лица связаны с серией других преступлений, включая имущественные и направленные против здоровья и жизни граждан. Подозреваемые находятся под арестом.

Материалы дела переданы в прокуратуру Рижского судебного округа.

Согласно анонимизированным решениям судов, доступных на manas.tiesas.lv, Улдис Берзиньш занимался делами, связанными с госзакупками. В частности, он был адвокатом SIA Pilna Servisa Līzings и SIA Karlo Motors по делу о закупках автомобилей для нужд Госполиции.