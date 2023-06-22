Убийство мужчины в центре города: дело направлено в прокуратуру
Foto: Valsts policija

Южнокурземский участок полиции направил в прокуратуру материалы дела об убийстве, которое произошло в Лиепае зимой 2023 года.

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По данным пресс-центра Курземского регионального управления полиции, 17 февраля на пульт дежурного поступил сигнал с ул. Веца остмала, где было найдено тело мужчины со следами насильственной смерти.

Полиция начала уголовный процесс по факту убийства и в тот же день по подозрению в совершении преступления задержали приятеля убитого.

Согласно данным предварительного следствия, жертва и подозреваемый были знакомы. Травмы, в результате которых могла наступить смерть мужчины, были получены им во время конфликта. Экспертиза установила, что причиной смерти стало ранение в грудь.

Известно, что подозреваемый ранее не попадал в поле зрения органов правопорядка. Теперь ему грозит либо пожизненный срок, либо заключение на срок от 5 до 20 лет с последующим пробационным надзором.

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