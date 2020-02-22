Убийство на ул. Маскавас: юноша жестоко разделался с подругой, которая не хотела с ним встречаться

В суде Латгальского предместья Риги начался процесс по делу об убийстве на ул. Маскавас. На скамье подсудимых оказался 19-летний юноша, который с особой жестокостью расправился со своей подругой, а затем ее обокрал. Подсудимый признает свою вину в убийстве и не признает в краже. Об этом сообщает Latvijas Avīze.

Согласно материалам обвинительного заключения, вечером 28 февраля 2019 года юноша явился в дом к своей подруге на ул. Маскавaс, где между ними произошла ссора. Затем он схватил нож и нанес своей жертве 15 ударов в район шеи, груди и в другие части тела. После этого он скрылся с места происшествия, прихватив мобильный телефон девушки, затем с помощью интернет-банка произвел восемь транзакций со счета убитой на свой счет. В общей сумме он таким образом украл 138 евро.

Затем около полуночи он позвонил своему другу и попросил его приехать на помощь. Убийца привел в порядок квартиру, стер следы крови салфетками и текстильными тряпками, друг в это время просто находился в квартире, а затем вынес пакет и выбросил его в контейнер. Потом подсудимый забрал два телефона, принадлежащих жертве, компьютер, оцененный в 1691 евро и банковскую карточку.

Приглашенная на суд в качестве свидетеля мама юноши рассказала, что ее сын познакомился с девушкой в 2017 году, им обоим в ту пору было по 17 лет. Спустя некоторое время девушка переехала жить в их квартиру. Сначала отношения были идеальными, но затем начались ссоры. Сын стал плохо учиться, начал употреблять алкоголь и приводил друзей, которые приносили с собой спиртное. Девушке, которая в то время училась и работала медсестрой в больнице вместе с матерью подсудимого, это не нравилось. Мать посоветовала подруге сына съехать и пожить отдельно, а также пообещала найти ей жилье и переехать. Однако спустя несколько дней они снова помирились, начали встречаться и ходили друг к другу в гости. В скором времени юноша нашел работу.

Также на суде мать рассказала, что в тот вечер он отправился в гости к подруге с ножом, поскольку та больше не хотела с ним встречаться.

Мать убитой девушки попросила компенсацию в размере 5 604 евро за материальный ущерб и 500 000 евро — за моральный. Компенсацию в размере 960 евро попросил и владелец съемной квартиры, где произошло убийство.

Следующее заседание назначено на март.