Убийство под Екабпилсом: полиция ведет проверку, которая "займет время"

На данный момент неизвестно, когда может закончиться служебная проверка, которая была начата в связи с убийством женщины в Екабпилсском крае.

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Начальник Госполиции Армандс Рукс поручил начать служебную проверку в связи с убийством женщины в Екабпилсском крае, чтобы убедиться, что полицейские действовали в соответствии с нормативной базой, достаточно активно и профессионально.

В пятницу, 21 апреля, Рукс в интервью Латвийскому радио заявил, что начавшаяся проверка не может быть проведена за несколько дней, так как должна быть объективной. При этом он отверг обвинения в том, что полиция не выполняет свою работу.

Рукс призвал шире взглянуть на этот случай, то есть необходимо внести поправки в законы, которые предусматривали более строгую ответственность за случаи, когда лицо не исполняет уже определенные судом обязанности.

Говоря о поисковых мероприятиях, Рукс заявил, что мужчина будет найден. Это лишь вопрос времени.

Как сообщалось ранее, 16 апреля полиция получила информацию о том, что на дороге где-то в глуши некий мужчина нанес женщине 1983 года рождения смертельные телесные повреждения и скрылся. Прибыв на место, полиция начала неотложные процессуальные действия. Мужчина был объявлен в розыск.

Выяснилось, что между жертвой и подозреваемой в месте происшествия был конфликт, который закончился нанесением жертве телесных повреждений, несовместимых с жизнью. У происшествия были свидетели. Как сообщает Латвийское телевидение, он убил ее на глазах ее матери и ребенка. После этого он уехал на машине, задержать его не удалось.

Выяснилось также, что у мужчины были личные мотивы и его действия были умышленными. Он и раньше попадал в поле зрения полиции из-за агрессивных действий, направленных против этой женщины, и не выполнял решение суда, запретившего ему к ней приближаться. В основном эти нарушения выражались в том, что он использовал средства связи и социальные сети, чтобы оскорблять других людей, связанных с этой женщиной.

По информации "Панорамы", он терроризировал женщину год. Постоянно звонил, слал сообщения, пытался поджечь дверь. И сама жертва, и ее близкие, соседи и коллеги неоднократно обращались в полицию, которая оштрафовала его на 250 евро за хулиганство. Это его не остановило, и преследование продолжилось. Он преследовал и коллег женщины, и одна из них рассказала передаче, что теперь они боятся выходить из дома. На рабочем месте женщины подтвердили, что Русиньш парализовал работы учреждения минимум на полгода.

"Последние шесть месяцев от этого человека мы получали нескончаемое количество звонков, сообщений и е-мейлов с угрозами. Иногда это было 1000 звонков в день", — рассказала представитель учреждения Илзе Арая.

Коллега убитой рассказала, что в последнюю неделю он угрожал: "Я приеду, вам всем конец". Последний раз он подкараулил женщину в парикмахерской и сказал ей, что ее ждет черный мешок.

Полиция сообщает, что реагировала на каждое нарушение, были и уголовные, и административные процессы, итогами которых были штрафы и кратковременное лишение свободы. По словам Лауриса Арайса, главы Земгальского регионального управления полиции, он был обязан посещать специальную программу для предотвращения насилия, но не посещал ее, из-за чего был начал еще один уголовный процесс.

Полицейские нашли автомобиль Русиньша с открытыми дверьми в Ляудонской волости около лесного массива. В транспортном средстве стражи порядка обнаружили несколько мобильных телефонов, а также не менее десяти разных SIM-карт.

Всех, кто видел мужчину, полиция просит звонить по номеру 67006736 или 110. Он может быть опасен, к нему лучше не приближаться. Русиньш объявлен в международный розыск. Как сообщает "Панорама", есть вероятность, что он мог уехать из Латвии или покончить с собой.