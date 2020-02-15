Убийство родственников латвийского диссидента Гунара Астры: кто и за что жестоко разделался с пенсионерами

Весной 2020 года в Курземском районном суде (Талси) начнется процесс по делу об убийстве Харийса Астры (1925 г.р.) и его супруги Марты Ниедры (1936 г.р.), ставших жертвами грабителя. Перед судом предстанут 29-летний Янис Ревичс (ему предъявлены обвинения в убийстве и ограблении) и 58-летний Айгарс Гинтерс (его судят за сокрытие следов особо тяжкого преступления).

Как сообщает Lauku avīze, вечером 22 марта 2019 года пенсионеры были жестоко убиты в своем доме Ceļinieki в волости Вандзенес Талсинского края. По заключению следствия, Ревичс был пьян и по пути к соседям спрятал под курткой нож. Первым делом он втолкнул в дом своего подельника, а затем ввалился и сам. В это время им навстречу вышла Марта. Ревичс оттолкнул приятеля и с ножом бросился к пенсионерке, требуя деньги. Получив ответ, что денег нет и не будет, мужчина повторил свои требования, а затем стал наносить пожилой женщине удары ножом. Жертва пыталась сопротивляться, закрывалась руками и, развернувшись, бросилась на кухню. Однако грабитель напал на нее, схватил за шею и нанес 16 ударов ножом в голову, шею и грудь. От полученных ранений Марта скончалась.

После этого Ревичс потребовал, чтобы подельник принес из комнаты убитой кошелек, в котором было 1 120 евро. Затем Янис вошел в комнату мужа убитой: Харийс в это время сидел в кровати. Ревичс потребовал деньги, а затем ударил пенсионера ножом в горло, после чего потребовал, чтобы тот шел на кухню, где на полу уже лежала убитая супруга. Там нападавший ударил пенсионера ножом в голову, причем, удар был настолько сильным, что нож остался в голове. Тогда Ревичс взял другой нож и нанес Харийсу еще 14 ранений в голову, шею и грудную клетку. Мужчина упал со стула на пол и скончался.

Журналист Lauku avīze решил узнать, кем же были подсудимые в жестоком преступлении? Оказалось, что Янис Ревичс, которого помнят, как светлого человека, рос в неблагополучной семье, в которой злоупотребляли алкоголем. Мальчик учился в специализированной школе и закончил 7 классов, поскольку у него наблюдались проблемы, связанные с развитием психики. После школы он уехал из Латвии и некоторое время работал за границей, потом вернулся и устроился на лесозаготовительные работы.

Жители волости, где ранее проживал Янис, не могут поверить, что тот мог совершить такое жестокое преступление. Они допускают, что виной тому мог стать алкоголь, которым увлекался Ревичс. Известно, что ранее он был судим пять раз, в том числе и за сексуальные действия с лицом, не достигшим 16 лет. Янис женат, на его иждивении находится ребенок. В настоящее время Ревичс под стражей, а его подельника Айгара Гинтерса, отсидевшего девять месяцев, освободили 13 января. Останется ли он на свободе, станет известно после приговора суда.

Сейчас Гинтерс вернулся домой в волость Вандзенес, где едва ли не ежедневно ощущает к себе негативное отношение. Он даже носит с собой обвинительное заключение, из которого можно сделать вывод, что он не является убийцей. Пока он был за решеткой, из его дома пропало много вещей. Изначально жители его сторонились, но, поняв, что он не представляет опасности, даже стали помогать. Оказывает ему поддержку и самоуправление: Гинтерс ежедневно работает по три часа, чтобы у него была мотивация к жизни. Мужчина живет один, его дочка уехала за границу.

По словам Айгара Гинтерса, ранее они жили с Ревичем по соседству, иногда они вместе выпивали. Нередко молодой приятель после спиртного становился агрессивным и избивал старшего товарища. В последнее время Гинтерс жил у сестры покойной Марты — Аусмы. Их дома располагались рядом. В тот день — 22 марта — мужчина закончил уборку и собирался пообедать, когда к нему явился Ревичс. Сначала он предложил сходить в магазин за пивом, по пути расспрашивая, есть ли деньги у Аусмы. Однако Гинтерс ответил, что у женщины денег нет и она часто берет в долг у своей сестры — Марты Приеде.

Выпив пива и вернувшись домой, Янис Ревичс предложил сходить к Марте и попросить у нее денег. Для этого он позвал с собой Гинтерса. Заметив, что дверь в дом открыта, Ревичс втолкнул подельника в помещения, а затем вошел и сам, напав сначала на Марту, а затем и на ее супруга — Харийса Астру.

Гинтерс рассказал, что он был напуган и не мог пошевелиться. Затем Ревичс обыскал дом стариков, забрал деньги и они направились к нему, чтобы почистить одежду. Потом Янис вызвал такси и они поехали в игровой зал в Талси.

"Я ничего не смыслю в этих игровых автоматах. Решил сбежать. Пошел в туалет покурить, но меня оттуда выгнал охранник. Я пошел в сторону автовокзала. Возле универмага Rimi выпивали двое мужчин: я попросил у них телефон, позвонил в полицию и сообщил об убийстве", — вспоминает Гинтерс. В скором времени его задержали, а Ревича нашли у любимой женщины, куда он приехал на такси с шампанским и ликерами.

Суд над Ревичсем и Гитерсом состоится 9 апреля.