Убийство Романа Беззубова: полиция просит начать уголовное преследование трех мужчин

Продолжая выяснять обстоятельства убийства Романа Беззубова, сотрудники 1-го отдела 1-го бюро Управления криминальной полиции Рижского регионального отделения Госполиции на этой неделе завершили расследование в части уголовного процесса о сокрытии особо тяжкого преступления. Об этом порталу Delfi сообщила представительница Госполиции Илзе Юревица.

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В ходе следствия были установлены трое подозреваемых в совершении указанного преступления, и 13 декабря дело было передано в прокуратуру Рижского окружного суда для возбуждения уголовного дела в отношении троих мужчин.

В ходе расследования было принято решение об отделении уголовного процесса от основного дела. Преступления расследовались в рамках второй части 313-й статьи и 315-й статьи — ранее неоговоренное сокрытие орудий, средств и следов преступления, если преступление было особо тяжким, а также за недонесение того, что было совершено особо тяжкое преступление.

Проведя необходимые процессуальные действия, сотрудники Госполиции установили связь с расследуемым преступлением трех граждан Латвии — мужчин 1982, 1983 и 1991 годов рождения.

Мужчина 1983 года рождения признается подозреваемым за недонесение, если известно о совершении особо тяжкого преступления, а двое других подозреваются в сокрытии орудий, средств и следов преступления.

Госполиция завершила расследование уголовного процесса и 13 декабря этого года дело было передано в прокуратуру Рижского окружного суда для начала уголовного преследования подозреваемых.

Беззубов был убит утром 14 апреля 2021 года, в Пурвциемсе: киллеры поджидали его автомобиль недалеко от дома на ул. Г. Астрас, где проживал бывший спортсмен. На выезде от дома к центральной транспортной магистрали преступники заблокировали машину агента и открыли стрельбу из автоматического оружия. Машина Беззубова проехала еще несколько сотен метров и остановилась на парковке за Домом мебели. От полученных ранений мужчина скончался.

Преступники скрылись с места происшествия, а в ночь на 15 апреля принадлежащий им автомобиль BMW X5 нашли сожженным в лесном массиве Межапарка.