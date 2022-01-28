Убийство Романа Беззубова: полиция закрыла уголовный процесс в отношении двух лиц

Госполиция прекратила уголовный процесс в отношении двух лиц, проходящих по делу об убийстве футбольного агента Романа Беззубова.

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В настоящее время в рамках уголовного процесса находятся шесть подозреваемых, однако в отношении четырех лиц в отдельное делопроизводство выделено сокрытие и неразглашение информации о преступлении. Об этом сообщили в пресс-центре Госполиции.

Уголовное дело в отношении двух лиц было прекращено в связи с тем, что в ходе расследования не подтвердилась информация об их возможной причастности к преступлению.

При этом полиция продолжает розыск Ивана Агапытова и Дениса Коняшкина, призывая всех, кто располагает информацией об их местонахождении, обращаться в полицию по телефону 28 601 498 или писать на адрес: kipinfo21@vp.gov.lv. Анонимность гарантирована. Напомним, что оба подозреваемых разыскиваются также по линии Европола.

Foto: Valsts policija

В прошлом году полиция заявила, что мотивы преступления установлены и ведется работа над двумя версиями. При этом органы правопорядка подчеркнули, что убийство не связано с профессиональной деятельностью футбольного агента Романа Беззубова.

Беззубов был убит утром 14 апреля 2021 года, в Пурвциемсе: киллеры поджидали его автомобиль недалеко от дома на ул. Г. Астрас, где проживал бывший спортсмен. На выезде от дома к центральной транспортной магистрали преступники заблокировали машину агента и открыли стрельбу из автоматического оружия. Машина Беззубова проехала еще несколько сотен метров и остановилась на парковке за Домом мебелью. От полученных ранений мужчина скончался.

Преступники скрылись с места происшествия, а в ночь на 15 апреля принадлежащий им автомобиль BMW X5 нашли сожженным в лесном массиве Межапарка.