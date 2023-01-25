Убийство в Даугавпилсе: полиция просит отозваться водителей с видеорегистраторами и жителей Нового форштадта
Foto: F64

Сотрудники Госполиции призывают отозваться водителей транспортных средств с видеорегистраторами, которые в воскресенье, 22 января, находились в Даугавпилсе, на улице Пиекрастес 35. Около 22.20 Латгальское региональное управление Госполиции получило информацию о том, что в Даугавпилсе, в микрорайоне Новый форштадт, произошло особо тяжкое преступление. По данным Kompromat.lv, был застрелен тюремный авторитет Игорь Б.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В связи со случившимся, полиция призывает водителей, транспортные средства которых оборудованы видеорегистраторами, и, которые 22 января были припаркованы на улице Пиекрастес 35, либо перемещались по улицам Пиекрастес, Телтс и Резекнес и их окрестностям.

Также Госполиция призывает жителей микрорайона Новый форштадт, в распоряжении которых есть какая-либо информация о случившемся, в том числе о подозрительных лицах и автомобилях, связаться со стражами порядка по номерам телефонов 110 или 65403307. Можно обратиться и в ближайший полицейский участок. Госполиция напоминает, что анонимность гарантирована.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Видео, как мы ловили и обучали покемонов
Видео, как мы ловили и обучали покемонов
Главное – это банан! Опыт использования Nintendo Switch
Как бесплатно учиться в магистратуре и обеспечить себя работой
National Geographic в поисках латвийского Гордона Рамзи
Тестируем видеоигру: как мы отрывались на трассах Mario Kart
Nintendo Switch Sports – бросайте вызов друзьям и побеждайте их в ловкости