Убийство в Даугавпилсе: полиция просит отозваться водителей с видеорегистраторами и жителей Нового форштадта

Сотрудники Госполиции призывают отозваться водителей транспортных средств с видеорегистраторами, которые в воскресенье, 22 января, находились в Даугавпилсе, на улице Пиекрастес 35. Около 22.20 Латгальское региональное управление Госполиции получило информацию о том, что в Даугавпилсе, в микрорайоне Новый форштадт, произошло особо тяжкое преступление. По данным Kompromat.lv, был застрелен тюремный авторитет Игорь Б.

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В связи со случившимся, полиция призывает водителей, транспортные средства которых оборудованы видеорегистраторами, и, которые 22 января были припаркованы на улице Пиекрастес 35, либо перемещались по улицам Пиекрастес, Телтс и Резекнес и их окрестностям.

Также Госполиция призывает жителей микрорайона Новый форштадт, в распоряжении которых есть какая-либо информация о случившемся, в том числе о подозрительных лицах и автомобилях, связаться со стражами порядка по номерам телефонов 110 или 65403307. Можно обратиться и в ближайший полицейский участок. Госполиция напоминает, что анонимность гарантирована.