Убийство в Екабпилсе: министр юстиции считает "отписки" в правоохранительных органах недопустимыми
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Если заявление получено, учреждение должно отреагировать, заявила в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере, комментируя высказывания генерального прокурора Юриса Стуканса в интервью журналу Ieva.

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Комментируя заявления Стуканса, Либиня-Эгнере подчеркнула, если человек обращается в учреждение с заявлением, не имеет значения, является ли заявление идеально составленным. Нужно реагировать, оказать помощь, отметила министр.

Она напомнила, что Совет юстиции 16 июня рассмотрит просьбу Совета присяжных адвокатов Латвии (LZAP) о проведении проверки высказанных Стукансом упреков по отношению к адвокату убитой в Екабпилсском крае женщины.

Либиня-Эгнере подчеркнула, что до пятницы будет получена дополнительная информация, а также будет оцениваться то, что указали адвокаты, а не только заявления Стуканса.

Очень важно, чтобы люди чувствовали себя защищенными, подчеркнула министр юстиции, добавив, что помощь нужно оказывать тогда, когда она нужна, нельзя "просто отписаться".

Как сообщалось ранее, Стуканс в интервью журналу Ieva заявил, что адвокат убитой в Екабпилсском крае женщины не достаточно активно искала возможности защиты покойной.

В ответ на эти заявления LZAP решил обратиться в Совет юстиции и призвать провести проверку высказанных генпрокурором упреков. После прохождения всех юридических процедур, теоретически такая проверка может закончиться увольнением генпрокурора.

16 апреля в Екабпилсском крае своим бывшим мужем Эгоном Русиньшем была убита женщина, которая в течение длительного времени обращалась в полицию с просьбой о защите от его угроз и преследования. В связи с этим в полиции начата служебная проверка.

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