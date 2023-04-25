Убийство в Екабпилсе: полиция просит помощи в поиске фото и видео с Русиньшем

Госполиция продолжает розыск подозреваемого в убийстве женщины Леонса Русиньша и призывает жителей присылать следователям фотографии и видео, на которых может быть запечатлен подозреваемый, сообщили агентству LETA в полиции.

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По словам стражей порядка, они продолжают “активные и обширные” мероприятия по поиску Русиньша, “используя соответствующую тактику и методику”. На данный момент в расследовании полиция работает по трем основным направлениям - либо человек совершил самоубийство, либо находится в Латвии или за рубежом.

Полиция проделала большую работу, в том числе запросила и изъяла записи с видеокамер, общий объем которых составляет около одного терабайта, и в настоящее время проводится анализ изъятых видеоматериалов. В ходе розыскных мероприятий было допрошено около 30 человек, а также проверено несколько человек, о которых жители сообщили, что они, возможно, являются подозреваемым в розыске.

Foto: Valsts policija

Автомобиль, на котором разыскиваемый мужчина передвигался в день убийства, был найден в лесном массиве, недалеко от реки Айвиексте, в Ляудонской волости. Были проведены соответствующие розыскные мероприятия, в том числе с привлечением дополнительных ресурсов из Земессардзе и волонтерской организации Helper Latvia. Поиски велись как в лесном массиве, так и у русла реки с использованием и технических средств, и человеческих ресурсов, в том числе кинологов.

Полицию особенно интересует любая связанная с Русиньшем информация, которая была зафиксирована на фото или видео в апреле этого года - как до, так и после совершения уголовного преступления 16 апреля.

Визуальные материалы и любую другую важную для следствия информацию жители могут передать полиции, загрузив по специальной ссылке. Также можно связаться со стражами порядка по телефону 110 или 67006736.

Полиция призывает жителей ознакомиться с имеющимися в их распоряжении средствами – информацией, снятой камерами, видеорегистраторами, а также просмотрев записи камер, расположенных вблизи зданий, и поделиться любой информацией, которая, по их мнению, может иметь отношение к разыскиваемому лицу.

Как сообщалось ранее, 16 апреля в Екабпилсском крае на глазах у ребенка и матери была убита женщина 1983 года рождения. Убийство совершил бывший муж Леон Русиньш (на фото), который в течение нескольких месяцев преследовал ее и угрожал. Женщина регулярно обращалась в полицию, но так и не смогла получить защиту.