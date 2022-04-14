Убийство в микрорайоне Югла: полиция задержала подозреваемого (ОБНОВЛЕНО)

Управление уголовной полиции Рижского региона ссобщает, что в пятницу благодаря ифнормации, полученной от жителей, удалось задержать мужчину, подозреваемого в убийстве.
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По данным полиции, розыск был объявлен в связи с убийством мужчины (1964г.р.) в микрорайоне Югла.
Полиция благодарит жителей, сообщивших важную информацию, благодаря которой разыскиваемого удалось идентифицировать и задержать.
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