Убийство в Новогоднюю ночь: полиция завершила расследование
Foto: LETA

Как уже сообщалось ранее, в ночь 1 января 2023 года в Вентспилсе, на улице Саулес, возле многоквартирного дома было найдено тело мужчины со следами насильственной смерти.

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Полиция начала уголовный процесс, в рамках которого удалось задержать подозреваемого. Мужчина к той поре уже покинул Латвию, однако благодаря пограничникам, спустя несколько дней его отыскали.

Следствием было установлено, что во время конфликта нападавший нанес своей жертве ножевые ранения в грудь и живот. От полученных ранений он скончался. Известно, что ранее подозреваемый попадал в поле зрения органов правопорядка за административные нарушения.

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