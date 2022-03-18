Убийство в Плявниеки: Госполиция просит отозваться очевидцев и автоводителей с видеорегистраторами
Foto: Valsts policija

В рамках расследования и сбора доказательств по факту совершенного убийства в микрорайоне Плявниеки, Государственная полиция просит отозваться свидетелей и автоводителей с видеорегистраторами, которые 11 марта в период с 10.00 до 17.00 часов находились в районе Плявниеки, Улброки и Дрейлини.

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Жителей просят пересмотреть записи с видеорегистраторов и связаться с полицией. Возможно, вы случайно зафиксировали транспорт, людей или ситуации, которые могут очень помочь в расследовании.

С полицией можно связаться по электронной почте kipinfo21@vp.gov.lv или по телефону: 28601498. Анонимность гарантируется.

Как сообщалось, 11 марта днем в микрорайоне Плявниеки, на перекрестке улиц Сахарова и Келдиша был застрелен мужчина. Преступники скрылись. В тот же день были задержаны лица, которые, возможно, связаны с совершенным преступлением.

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