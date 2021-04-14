Убийство в Пурвциемсе: глава МВД созвал спецсовещание, требует ввести по всей Латвии сеть камер наблюдения

Реагируя на убийство в Пурвциемсе, министр внутренних дел Сандис Гиргенс созвал в четверг, 15 апреля, в 8.30 совещание по вопросам внутренней безопасности.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В совещании примут участие представители Латвийского союза самоуправлений, Латвийской ассоциации крупных городов, Госполиции и других структур внутренних дел.

Убийство в Пурвциемсе — доказательство тому, что в Латвии крайне необходима единая сеть видеонаблюдения, чтобы полиция могла более эффективно реагировать на преступления и поддерживать порядок, заявил министр.

Гиргенс подчеркнул, что о необходимости создания такой сети он говорил еще в июне прошлого года. В этой сфере МВД уже столкнулось с бюрократическими препятствиями, хотя в других европейских странах такая инфраструктура давно развита.

"Это сигнал для Государственной инспекции данных и чиновников, что в Латвии необходимо усилить внутреннюю безопасность и организовать сеть камер видеонаблюдения", — заявил министр.

Как сообщалось, Государственная полиция установила личность человека, застреленного в среду утром в Пурвциемсе, — это футбольный агент Роман Беззубов.