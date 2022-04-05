Убийство в Риге: медсестра нашла в квартире убитую пенсионерку

В Риге, в квартире на ул. Даугавпилс на этой неделе была убита 84-летняя женщина. Ее тело обнаружила медсестра, которая приехала навестить пенсионерку и перевязать ей рану после полученной ранее травмы.

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Как отмечает Degpunktā, со слов свидетелей, прибывшие полицейские работали на месте происшествия до позднего вечера. Сначала по делу задержали мужчину, проживавшего по соседству и, возможно, заходившего к ней накануне трагедии с алкоголем.

В полиции подтвердили, что по "горячим" следам удалось задержать двоих подозреваемых, в том числе и мужчину, о котором рассказал журналистам сосед убитой пенсионерки. Следствие по делу продолжается.