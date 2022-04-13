Убийство возле ТЦ Akropole Alfa: подозреваемого задержал спецназ полиции
Foto: Valsts policija

Утром 13 апреля сотрудники Госполиции задержали мужчину подозреваемого в убийстве и попытке убийства, совершенных вечером 12 апреля в лесном массиве на ул. Стамериенас, возле ТЦ Akropole Alfa.

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Задержать ранее не судимого мужчину 1967 г.р. удалось благодаря помощи жителей. Полиции установила личность нападавшего в течение двух часов и начала активные поиски. Ранним утром 13 апреля подозреваемого задержал спецназ.

Согласно первоначальной информации, преступление было совершено на бытовой почве во время конфликта между подозреваемым и компанией из четырех человек, которая гуляла по лесу. Ранее подозреваемый и его жертвы не были знакомы. Мужчина произвел выстрел по одному из оппонентов из незарегистрированного оружия. Есть информация, что он стрелял по всей компании, но ей удалось разбежаться, правда, одному пуля все-таки попала в плечо.

Следствие по делу продолжается.

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