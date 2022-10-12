Убийство возле ТЦ Akropole Alfa: против стрелявшего просят начать уголовный процесс

Получив достаточно доказательств, 10 октября Государственная полиция передала в прокуратуру материалы уголовного дела, согласно котором мужчина обвиняемся в совершении убийства и в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия.

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Убийство было совершено весной прошлого года в лесном массиве на ул. Стамериенас, возле ТЦ Akropole Alfa.

12 апреля полиция получила вызов в лесной массив, где между компанией мужчин произошел конфликт и было применено огнестрельное оружие. В результате один человек от полученных травм скончался на месте происшествия, второго доставили в больницу.

Нападавший, мужчина 1967 г.р., скрылся с места происшествия и прятался от полиции. На следующий день его задержали.

В ходе расследования выяснилось, что конфликт произошел после того, как отдыхавшая лесу компания молодых людей услышала выстрелы. Они подошли к незнакомому мужчине и довольно резко выразили свое недовольство. Когда участники конфликта стали расходиться, стрелявший мужчина, все еще обозленный на молодых, повернулся и несколько раз с близкого расстояния выстрелил в их сторону.

Как сообщает агентство LETA, в интернете появилось видео, снятое, вероятно, одним из участников инцидента. Изображение нападавшего из этого видео было распространено полицией с просьбой о помощи общества в поимке преступника.

В видео зафиксирован словесный конфликт между нападавшим и четырьмя мужчинами. Вероятно, причастные к инциденту мужчины знали, что у нападавшего было оружие, и призывали его бросить.

Также из разговора следует, что мужчины слышали стрельбу в лесу, поэтому обратили на нападавшего внимание, а тот все отрицал.

Подозреваемый по-прежнему находится под стражей. Ранее он не был судим.