Убийство Юстине Рейниковой: полиция ждет итогов экспертизы

Государственная полиция продолжает расследовать дело об убийстве семилетней Юстине Рейниковой. Подозреваемые в преступлении — отец и мачеха девочки — остаются под стражей, сообщает Rus.LSM со ссылкой на Латгальское региональное телевидение.

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"Сейчас продолжается расследование. Госполиции надо укрепить доказательства; сейчас ожидаются результаты назначенных экспертиз. Поэтому, учитывая интересы расследования, от более пространных комментариев воздержимся. [...] Когда дело попадет в прокуратуру, пока неизвестно, поскольку процесс сложный, каждая экспертиза требует времени", — цитирует портал представителя Госполиции Симону Гравите.

Она добавила, что вопрос экспертиз не во власти полиции — их делают другие организации, поэтому прогнозировать сроки Гравите не берется.

К мачехе и отцу Юстине применен арест не менее чем на два месяца. После этого пройдет еще одно заседание суда, на котором решат о продлении срока их содержания под стражей.

В прокуратуре проинформировали, что дело для начала уголовного преследования еще не получено и в интересах следствия более подробную информацию здесь дать не могут.

Три недели назад, назначая меру пресечения, судья отмечала, что мачеха и отец Юстине свою вину не признают. Сейчас на эту тему более подробных комментариев нет.

Уже сообщалось, что 5 мая в Наутренской волости Резекненского края, в селе Роговка, пропала семилетняя Юстине Рейникова. У девочки были проблемы со здоровьем. В ту пятницу, в 19 часов, она вышла из своего дома и так и не вернулась.

Полиция и волонтеры развернули обширные поисковые мероприятия, обыскав десятки квадратных километров, однако поиски долгое время не давали результатов. Изначально в качестве версии исчезновения Юстине рассматривалась возможность того, что она сама покинула двор и ушла в неизвестном направлении. При этом с первых дней ее исчезновения стражи порядка работали с несколькими версиями, в том числе о том, что в отношении девочки могло быть совершено уголовное преступление.

Тело девочки с явными телесными повреждениями было найдено перед Лиго в подвале заброшенного дома, посреди леса, в нескольких километрах от места жительства пропавшей.

По подозрению в совершении уголовного преступления задержаны два человека — отец и мачеха Юстине. 21 июня Резекненский суд решил заключить обоих подозреваемых под стражу. Оба задержанных подозреваются в совершении особо тяжкого преступления в отношении несовершеннолетнего, который в силу возраста не мог защитить себя.

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В полиции начат уголовный процесс по 117-й статье Уголовного закона — убийство при отягчающих обстоятельствах. За данное преступление грозит наказание в виде пожизненного заключения, лишения свободы на 10-20 лет с пробационным надзором на три года, с конфискацией имущества или без таковой.

Глава Госполиции Арманд Рукс ранее в беседах с LTV и TV3 допустил, что, скорее всего, убийство Юстине было совершено в состоянии алкогольного опьянения. То, почему Юстине была убита, полиция еще не готова рассказать. Рукс также не сообщил, сотрудничают ли отец и мачеха с полицией.

Латвийское телевидение сообщило, что семья пропавшей девочки находилась под надзором сиротского суда. Отец девочки и мачеха с четырьмя детьми были приезжими семья переехала в Роговку около полугода назад. Поскольку у девочки были проблемы со здоровьем, она не посещала местную школу. Биологическая мать девочки живет за границей.