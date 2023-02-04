Убийство женщины в Талсинском крае: мужчина приговорен к десяти годам тюрьмы

Курземский районный суд приговорил мужчину к десяти годам лишения свободы за убийство женщины в Талсинском крае, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

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Подсудимый был признан виновным в совершении указанного уголовного преступления и приговорен к десяти годам лишения свободы и двум годам условного надзора.

Преступление в Талсинском крае было совершено летом прошлого года. Однажды ночью обвиняемый в своем доме распивал алкоголь в компании со своей знакомой. По мере развития взаимного конфликта и в тот момент, когда женщина находилась в постели, обвиняемый, движимый гневом и ревностью, склонился над ней и начал душить.

Мужчина зажал ладонью рот и нос женщины, и удерживал ее, пока жертва не умерла.

Оценивая тяжесть и характер совершенного уголовного правонарушения, личность мужчины и то, что он полностью признал свою вину в содеянном, прокурор заключил соглашение с обвиняемым о признании вины и наказании.