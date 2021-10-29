Убившую новорожденного правнука женщину приговорили к 18 годам тюрьмы
Foto: Pexels.com, EKATERINA BOLOVTSOVA

Земгальский районный суд признал женщину виновной в похищении и убийстве новорожденного правнука и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет.

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За похищение новорожденного женщину хотели приговорить к шести годам лишения свободы, в свою очередь, за убийство при отягчающих обстоятельствах - к 15 годам тюрьмы. В заключительном решении суда - 18 лет и пробационный контроль на три года. До вступления приговора в силу женщина останется в тюрьме.

Согласно обвинительному заключению, женщина, у которой имеется медицинское образование, в ночь на 4 апреля 2019 года в Елгавском крае приняла у своей внучки роды. Она не вызвала скорую помощь. От злости она схватила новорожденного ребенка и унесла из дома, после чего при невыясненных обстоятельствах убила.

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