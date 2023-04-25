Участники пикета потребуют принять меры в связи с убийством женщины в Екабпилсе
Foto: Valsts policija

Сегодня в 13.00 у здания Кабинета министров состоится пикет "Причина смерти — женщина", участники которого потребуют принять меры в связи с халатностью ответственных органов в деле об убийстве женщины в Екабпилсском крае, а также политической ответственности за нежелание правительства и Сейма на протяжении многих лет ратифицировать Стамбульскую конвенцию,

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Пикет проведут центр "Марта", организации "Женщине повезло" и "Протест", которые считают, что правительство не сумело сделать борьбу с насилием в отношении женщин и домашним насилием политическим приоритетом, и настало время это изменить.

Организации отмечают, что неспособность властей эффективно применять уже предусмотренные законом механизмы защиты — это социальный и политический позор для демократической страны. Более того, несмотря на самый высокий в Европейском союзе (ЕС) уровень убийств женщин на душу населения, Латвия входит в число шести стран ЕС, которые до сих пор не ратифицировали Стамбульскую конвенцию.

Во время пикета в 13.10 присутствующие почтут минутой молчания память убитой в Екабпилсе женщины. Организаторы также призывают провести минуту молчания министров на заседании правительства и все латвийское общество.

Как сообщалось, 16 апреля в Екабпилсском крае на глазах у ребенка и матери была убита женщина 1983 года рождения. Убийство совершил бывший муж Леон Русиньш (на фото), который в течение нескольких месяцев преследовал ее и угрожал. Женщина регулярно обращалась в полицию, но так и не смогла получить защиту.

В связи с этим начальник Госполиции Арманд Рукс распорядился провести служебную проверку.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Заполните образец согласованного извещения, выиграйте подарочную карту на автозаправку!
Заполните образец согласованного извещения, выиграйте подарочную карту на автозаправку!
Как появились пакоматы?
Новые горизонты рекламного контента. Delfi Brand Studio – 4 года
Kак учиться в частном ВУЗе бесплатно?