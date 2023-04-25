Участники пикета потребуют принять меры в связи с убийством женщины в Екабпилсе

Сегодня в 13.00 у здания Кабинета министров состоится пикет "Причина смерти — женщина", участники которого потребуют принять меры в связи с халатностью ответственных органов в деле об убийстве женщины в Екабпилсском крае, а также политической ответственности за нежелание правительства и Сейма на протяжении многих лет ратифицировать Стамбульскую конвенцию,

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Пикет проведут центр "Марта", организации "Женщине повезло" и "Протест", которые считают, что правительство не сумело сделать борьбу с насилием в отношении женщин и домашним насилием политическим приоритетом, и настало время это изменить.

Организации отмечают, что неспособность властей эффективно применять уже предусмотренные законом механизмы защиты — это социальный и политический позор для демократической страны. Более того, несмотря на самый высокий в Европейском союзе (ЕС) уровень убийств женщин на душу населения, Латвия входит в число шести стран ЕС, которые до сих пор не ратифицировали Стамбульскую конвенцию.

Во время пикета в 13.10 присутствующие почтут минутой молчания память убитой в Екабпилсе женщины. Организаторы также призывают провести минуту молчания министров на заседании правительства и все латвийское общество.

Как сообщалось, 16 апреля в Екабпилсском крае на глазах у ребенка и матери была убита женщина 1983 года рождения. Убийство совершил бывший муж Леон Русиньш (на фото), который в течение нескольких месяцев преследовал ее и угрожал. Женщина регулярно обращалась в полицию, но так и не смогла получить защиту.

В связи с этим начальник Госполиции Арманд Рукс распорядился провести служебную проверку.