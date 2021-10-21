Учитель из Риги разместила в Cети объявление, желая заразиться Covid-19: полиция начала проверку

Полиция начала проверку в связи с размещенным в газете Bauskas Dzīve объявлением учительницы из Риги, которая желала заразиться Covid-19. Об этом сообщает пресс-центр Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП).

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Личность педагога идентифицирована, с ней уже состоялся разговор. Однако на данный момент учитель больна, поэтому встретиться с ней невозможно.

Полиция запросила информация у Центра профилактики и контроля заболеваний, чтобы установить, не заразилась ли женщина Covid-19 и нет ли другого заболевшего лица, т. к. сама учительницы такие данные стражам порядка не предоставила. Параллельно полиция пытаются установить личность второго педагога, которая также искала заболевших, чтобы заразиться от них Covid-19.

Журналист ЛТВ, выдававя себя за больного коронавирусом, связался с автором объявления, которая представилась как "учительница Ивета". Она изъявила желание встретиться, чтобы по возможности быстрей заразиться.

"Мы встретимся и обо всем договоримся. Сначала вы покажите мне документ, что вы позитивны. А потом продолжим разговор", — сказала в телефонной беседе с журналистом автор объявления, добавив, что ее коллеги также хотят заразиться таким образом. За это они были готовы заплатить.

"Мои коллеги тоже ищут. Нас таких много. Нас тут толпа, которая не хочет вакцинироваться. Как вы знаете, после 15 ноября можем остаться без работы", — пояснила в телефонном разговоре учитель.

Отвечая на вопрос, готова ли она к том, что ход болезни может быть неприятным, она сказала, что она все это знает, но у нее и коллег "все в порядке с иммунитетом".

"Думаю, что мы перенесем болезнь в легкой форме. В любом случае мы не боимся переболеть. Мы боимся непроверенные вакцины, которые еще нормально не исследованы. Этого мы боимся. Потому что мы не знаем, что будет через пять — десять лет, какие мутации могут начаться от вакцин", — резюмировала учительница, пожелавшая заразиться Covid-19.

По ее словам, после того, как она разместила объявление в газете, в день она получала по 20-30 звонков. За свои "услуги" больные Covid-19 просят минимум 100 евро. Однако женщина готова расстаться и с большей суммой, лишь бы переболеть и получить ковидный сертификат, ведь тогда она сможет "шесть месяцев жить спокойно".

Что будет дальше, учительница не загадывала. Возможно, что-то за это время изменится, например, нынешнее правительство подаст в отставку. Если ничего не изменится, то женщина выразила готовность специально заразиться Covid-19 еще раз.