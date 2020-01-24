Учительницу истории ранили в шею после посещения музея: нападавший получил 12 лет тюрьмы

Департамент по уголовным делам Верховного суда Латвии отказал в кассации по уголовному делу о попытке убийства женщины, которая приехала с внуком в мемориальный музей Язепа Витолса Anniņas, находящийся в Гауене (край Апес). Ранее Видземский окружной суд приговорил 50-летнего подсудимого Нормунда М. к 12 годам лишения свободы с последующим пробационным надзором на три года.

В пользу потерпевшей суд взыскал с подсудимого компенсацию в размере 3 065 евро, а также 1 935 евро в пользу государства. В силу также вступил приговор первой инстанции в части о возмещении морального ущерба в размере 2000 евро мальчику, который в момент нападения был вместе с бабушкой.

Согласно материалам дела, в августе 2018 года ранее судимый Нормундс, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на учительницу истории Астриду, приехавшую в музей с внуком. Основанием для нападения стал тот факт, что женщина, приехавшая в музей, оставила свой автомобиль рядом с домом мужчины. И хотя потерпевшая сделала это с разрешения хозяина дома, тот решил, что машина стоит слишком долго, разозлился и напал на нее с ножом.

Нападавший нанес своей жертве ножевые ранения в область шеи, но, увидев, что из дома вышла его жена, испугался и на некоторое время утратил контроль за ситуацией. Потерпевшая воспользовалась моментом, успела встать, добежать до машины и доехать до другого хозяйства, чтобы сообщить о нападении в полицию.