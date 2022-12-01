УДГМ будет решать вопрос о возможном лишении гражданства Латвии Бенеса Айо
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Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) начало проверку, чтобы решить вопрос о возможном лишении гражданства Латвии национал-большевика Бенеса Айо.

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На этой неделе Бенес Айо публично распространил информацию о получении гражданства России. На фотографии видно, что в руках он держит российский паспорт.

Банес Айо уже несколько лет проживает на территории России, а в Латвии он объявлен в розыск в связи с делом о публичных призывах к насильственному свержению власти в Латвии. За это национал-большевик должен был предстать перед судом, однако покинул Латвию, отправившись воевать на территории Луганской Народной Республики.

В феврале 2015 года вступили в силу поправки к Уголовному закону, согласно которым гражданам Латвии было запрещено участвовать в вооруженных конфликтах за рубежом. С учетом этих изменений в законодательстве новый уголовный процесс в отношении Бенеса Айо начала Служба госбезопасности Латвии.

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