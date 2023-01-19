УДГМ предупреждает о мошеннических электронных письмах об украинских беженцах
Foto: Pexels.com, Sora Shimazaki

Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) предупреждает жителей о том, что от имени управления с поддельного домена электронной почты распространяется ложный запрос информации об украинских беженцах, сообщили в УДГМ.

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Электронные письма отправляются с поддельного адреса pasts@pmlp-gov-lv.online

В поддельном электронном письме говорится: "В соответствии с двусторонними латвийско-украинскими соглашениями УДГМ проводит мероприятия по поиску мужчин-беженцев с Украины. Если у вас есть информация о беженцах, прибывших в ваш регион с Украины, заполните соответствующую форму и отправьте на электронную почту отдела. Ваша помощь способствует возвращению призывников на Украину для выполнения воинской обязанности".

Управление призывает население и СМИ быть внимательными к распространению ложных сообщений и не реагировать на подобные запросы информации.

Всю официально подтвержденную, а также актуальную информацию можно найти на сайте УДГМ www.pmlp.gov.lv и в социальных сетях.

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