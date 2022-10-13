Уехал в Австралию и пропал: полиция ищет гражданина Латвии

Участок полиции "Тейка" Рижского регионального управления полиции разыскивает Павла Янсона, который 10 октября находился в Австралии, однако в Латвию не вернулся. Кроме того, он не выходит на связь с близкими.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Его приметы: рост 187 см, спортивного телосложения, волосы темные, виски сбриты.

Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефону 110.