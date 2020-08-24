Уголовное дело дошло до решения суда за 48 часов с момента его возбуждения

Прокурор Огрской прокуратуры 20 августа в ускоренном процессе передала дело в суд, добившись приговора менее чем за 48 часов, сообщает представитель Генпрокуратуры Уна Реке.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

К уголовной ответственности было приговорено лицо, водившее автомобиль в состоянии алкогольного опьянения и без прав. Лицо было задержано, дело передано прокуратуре, в тот же день передано в суд. Таким образом, прокуратуре удалось добиться приговора в течение 48 часов после задержания.

Как уже сообщалось, новый генеральный прокурор Юрис Стуканс одной из своих целей поставил добиться, чтобы в делах, где преступник пойман с поличным и задержан на месте преступления, был осужден в течение 48 часов.