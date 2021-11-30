Уголовное дело о выброшенной из окна женщине продолжат рассматривать на следующей неделе

Уголовное дело, в рамках которого двое мужчин обвиняются в убийстве молодой девушки, которую они выбросили из окна дома на улице Гертрудес, суд Латгальского предместья Риги продолжит рассматривать 10 декабря, сообщает LETA.

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Рассмотрение дела тянется примерно 10 лет. По словам матери погибшей девушки Ины Мейи, это просто не по-человечески. По словам женщины, то, что дело по-прежнему находится в суде первой инстанции, ненормально. При этом ежегодно проходит всего по шесть судебных заседаний.

Первое судебное заседание по делу состоялось еще 23 февраля 2016 года. В обвинительном приговоре сказано, что в день трагедии обвиняемые и погибшая женщина вместе употребляли алкогольные напитки, после чего между ними возник конфликт. В результате мужчины схватили женщину и скинули с пятого этажа. От полученных травм она скончалась. В ходе уголовного процесса мотивы преступления выяснены не были.

Обвиняемые свою вину в содеянном не признали. Пострадавшие заявили о моральном ущербе в размере 510 000 и 303 000 евро, который обвиняемые также не признали.

На скамье подсудимых оказались Марис Швабе и Андрей Даргильс. С одним из мужчин погибшая встречалась, второй - его приятель. В отношении мужчин выдвинуто обвинение по статье - убийство в группе. За данное преступление закон предусматривает наказание в виде пожизненного заключения или сроком от 10 до 20 лет.

По словам матери погибшей женщины, первоначально следствие настаивало на версии самоубийства, хотя еще в 2008 году этот вариант должен был быть исключен в связи с имеющимися доказательствами - проведенными экспериментами с манекенами и полиграфической экспертизой. Версию о самоубийстве исключила и международная экспертиза, которая еще раз подтвердила, что это было убийство, совершенное группой лиц.

В 2013 году полиция решила прекратить уголовный процесс, по которому расследованию тянулось пять лет. Процесс был прекращен, так как полиция пришла к выводу, что это было самоубийство. Однако мать погибшей не сдавалась. По словам женщины, у ее дочери никогда не было суицидальных наклонностей. К тому же многочисленные эксперименты и экспертизы доказали, что это технически было невозможно.

Близкие оспорили в прокуратуре решение полиции о прекращении уголовного процесса. Прокуратура отменила решение полции, так как посчитало его преждевременным и необоснованным.