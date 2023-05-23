Уголовное дело против убившего подругу мужчины ушло в суд
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Прокуратура направила в Земгальский районный суд уголовное дело против мужчины, который обвиняется в убийстве подруги, сообщили в прокуратуре.

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Мужчина обвиняется в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших за собой смерть.

Согласно обвинению, в декабре прошлого год обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в порыве гнева нанес несколько ударов женщине по разным частям тела, в том числе по голове.

Кроме того, мужчина обвинен также за то, что еще перед этим преступным деянием в пока не установленное следствием время, в порыве гнева и ревности, намеренно бил подругу по голове. В результате у пострадавшей была констатирована опасная для жизни травма головы.

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