Угонщики украли машину и совершили на ней две аварии

По информации пресс-центра Курземского регионального управления полиции, 28 марта на пульт дежурного поступил сигнал из волости Румбас Кулдигского края: звонивший сообщил, что, вероятно, нашел краденную машину.

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Прибывшие по указанному адресу полицейские обнаружили автомобиль в кювете, на нем были видны повреждения. Полиция установила владельца машины и связалась с ним. Поскольку было еще раннее утро, мужчина не знал, что его автомобиль угнали.

Полиция начала уголовный процесс и в скором времени по подозрению в автокраже задержали двух местных жителей. Ранее они уже попадали в поле зрения органов правопорядка: один из них был судим за автокражи и лишь в январе вышел из мест лишения свободы, а второй подозревался в кражах.

Следствием было установлено, что угонщики совершили на краденной машине ДТП в Кулдиге, где врезались в забор, а затем и в волости Румбас.