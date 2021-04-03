Угонщики украли машину и совершили на ней две аварии
Foto: LETA

По информации пресс-центра Курземского регионального управления полиции, 28 марта на пульт дежурного поступил сигнал из волости Румбас Кулдигского края: звонивший сообщил, что, вероятно, нашел краденную машину.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Прибывшие по указанному адресу полицейские обнаружили автомобиль в кювете, на нем были видны повреждения. Полиция установила владельца машины и связалась с ним. Поскольку было еще раннее утро, мужчина не знал, что его автомобиль угнали.

Полиция начала уголовный процесс и в скором времени по подозрению в автокраже задержали двух местных жителей. Ранее они уже попадали в поле зрения органов правопорядка: один из них был судим за автокражи и лишь в январе вышел из мест лишения свободы, а второй подозревался в кражах.
Следствием было установлено, что угонщики совершили на краденной машине ДТП в Кулдиге, где врезались в забор, а затем и в волости Румбас.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

2

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Wolt: твой билет в мир вкусной еды и разных культур
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту