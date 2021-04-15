Угрожавший пассажирке автобуса ножом гражданин Латвии должен будет покинуть Эстонию
Foto: DELFI.ee

Пярнуский уездный суд в рамках договорного производства приговорил к условному тюремному заключению сроком на один год 56-летнего гражданина Латвии, которые в январе этого года в автобусе Таллинн-Курессааре угрожал ножом женщине.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В качестве дополнительного наказания суд приговорил мужчину к депортации из Эстонии с запретом на въезд в нашу страну сроком на один год. Гражданин Латвии также должен возместить расходы на производство в размере 1855 евро, сообщает rus.postimees.

Согласно данным полиции, вечером 4 января мужчина, находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, в направлявшемся из Таллинна в Курессааре автобусе угрожал ножом незнакомой ему пассажирке. Инцидент произошел в Пярнумаа в волости Ляэнеранна в районе Лихула.

"Благодаря профессиональным действиям водителя мужчину удалось вывести из автобуса, остановившегося на заправке в Лихула. На улице водитель, чтобы защитить себя и пассажиров, применил против продолжавшего агрессивно себя вести мужчины перцовый газ и никто не пострадал", — пояснил оперативный руководитель Ляэнеской префектуры Свен Янсон.

"На тревожное сообщение отреагировала полиция в усиленном составе, задержать ведущего себя непредсказуемым образом мужчину помогло подразделение быстрого реагирования. Медики на месте оказали мужчине первую помощь от раздражения глаз, вызванного перцовым газом", — добавил Янсон. Полицейские тогда задержали 56-летнего гражданина Латвии и доставили в отделение полиции.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Мы требуем от города все больше. Ощущение Риги: какое оно?
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Wolt: твой билет в мир вкусной еды и разных культур
Каспарс Булс: Почему компании должны целенаправленно внедрять ИКТ-решения
Milzu!: в условиях пандемии – не останавливаться, а расти
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети