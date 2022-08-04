Угрозы работникам посольства Украины, помощь российским военным и агрессивные комментарии: VDD начала три процесса

В июле этого года Служба государственной безопасности (VDD) направила в прокуратуру три уголовных процесса, начатых в отношении трех лиц, с просьбой начать уголовное преследование за деятельность, связанную с поддержкой российской агрессии против Украины и ее народа.

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По информации Службы госбезопасности, один уголовный процесс начат по ч.1 ст. 74 статье Уголовного закона Латвии, то есть за преступления против мира и публичное прославление военных преступлений. Подозреваемый попал в поле зрения VDD вскоре после вторжения российских вооруженных сил в Украину, так как в комментариях, опубликованных в Интернете, он выразил поддержку российской агрессии против Украины и ее народа.

Второй уголовный процесс начат по ст. 78 УЗ Латвии — за деятельность, направленную на разжигание ненависти и розни на национальной почве. Информация, полученная в ходе расследования, свидетельствует о том, что на адрес электронной почты посольства Украины в Латвии подозреваемый отправлял письма, в которых выражал открытую нетерпимость, ненависть и агрессию по отношению к народу Украины, в том числе — и к сотрудникам посольства. В письмах также зафиксированы угрозы насилием.

Третий уголовный процесс был начат по ч. 2 ст. 7 УЗ Латвии — финансирование вооруженного конфликта. Информация, полученная в ходе расследования, свидетельствует о том, что лицо оказывало содействие в сборе финансовых средств и другого имущества с целью передачи их военнослужащим Вооруженных сил РФ, участвующим в продолжающихся боевых действиях на территории Украины, деятельность которых направлена против территориальной целостности и политической независимости Украины.

С момента вторжения российских вооруженных сил в Украину Служба госбезопасности Латвии начала в общей сложности 22 уголовных дела и переняла от Госполиции четыре уголовных процесса в связи с поддержкой российской агрессии и разжиганием ненависти.

Из указанных 26 уголовных процессов десять начаты по двум статьям Уголовного закона, а именно за публичное прославление и оправдание геноцида, преступлений против человечества и мира и военных преступлений (статья 74.1 Уголовного закона) и действий, направленных на разжигание национальной ненависти или розни (статья 78 Уголовного кодекса).

По признакам преступления, предусмотренного статьей 74.1 Уголовного закона, возбуждено восемь уголовных дел, по признакам преступления, предусмотренного статьей 78 Уголовного закона, семь уголовных дел.

Также возбуждено одно уголовное дело по статье 77.2 Уголовного закона Латвии — за финансирование вооруженного конфликта.

К настоящему времени Служба госбезопасности завершила досудебное расследование по пяти уголовным делам, направив полученные в ходе следствия материалы в прокуратуру и инициировать уголовное преследование в отношении подозреваемых лиц.

Кроме того, по 21 уголовному производству продолжается досудебное расследование, в рамках которых 16 лицам в настоящее время присвоен статус подозреваемых, а еще 6 лицам присвоен статус лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело.