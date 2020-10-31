Угрозы Винькеле: подозреваемый установлен, начат уголовный процесс

В связи с высказанными угрозами в адрес министра здравоохранения Илзе Винькеле Государственная полиция начала уголовный процесс и установила личность подозреваемого, говорится в сообщении полиции.

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Государственная полиция, реагируя на угрозы, провела оперативные действия, установив личность и местонахождение подозреваемого. Молодой мужчина (1999 года рождения) сожалеет о содеянном и пояснил, что не собирался воплотить свои угрозы в реальности. Мужчина, который ранее не попадал в поле зрения полиции, в настоящий момент имеет статус лица, в отношении которого начат уголовный процесс.

Государственная полиция также получила официальное заявление и начала процесс по ст. 132 Уголовного закона (угроза совершить убийство или нанести тяжкие телесные повреждения). За такое преступление суд может вынести наказание в виде кратковременного лишения свободы или принудительных работ, или денежного штрафа.

Как уже ранее писал портал Delfi, накануне, 30 октября, Винкеле пожаловалась, что какой-то парень в Facebook угрожал ей убийством.

"Когда ответила, что сообщу в полицию, он это сообщение удалил, — рассказала порталу Delfi Винькеле, добавив, что в этот же день получила еще одну угрозу от человека, который обещал расправиться с ее семьей.

В профиле молодого человека, угрожавшего министру убийством, говорится, что он проживает в Смилтене и служит капралом в Яунсардзе. Но позже Министерство обороны распространило официальное сообщение о том, что указанный мужчина не служит в Яунсардзе.

"Вы можете думать о чиновнике что угодно. Если система ценностей позволяет, можете даже ругать и клеветать. Но ни при каких обстоятельствах я не потерплю угроз о физической расправе в адрес себя и своей семьи. Это послание всем героям Facebook", — сказала министр.