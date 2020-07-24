Украина: пограничники задержали гражданина Латвии, переодетого в пограничную форму и несшего наркотики

По информации пресс-центра Государственной пограничной службы Украины, 23 июля во время патрулирования участка границы на отрезке Рава-Русская (Львовская область) украинский наряд пограничников заметил мужчину в камуфляже, который двигался в сторону Польши.

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При проверке оказалось, что это гражданин Латвии. Он рассказал, что камуфляжную форму, которая по виду очень похожа на форму пограничника, подарила ему подруга-украинка. Однако попытка воспользоваться подарком любимой, чтобы незаметно обойти пункт пропуска, провалилась.

Пограничники оформили на нарушителя административный протокол за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины. Кроме того, при осмотре вещей псевдо-пограничника нашли пакетик с серо-зеленым веществом растительного происхождения. Для дальнейших разбирательств задержанного передали полиции.