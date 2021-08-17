Чтобы избежать уголовного преследования, некоторые белорусы идут рискованными путями. Минчанин Андрей Суша пересек границу по воздуху — на мотопараплане. Он пролетел на нем 60 километров и сдался литовской полиции. Как рассказывает "Наша Ніва", cейчас мужчина живет в лагере для мигрантов.

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Андрей описывает свой побег из страны так: "Я стартовал в 20 км от границы. Я полетел на север, чтобы быть как можно дальше, особенно на небольшой высоте, над деревьями, чтобы меня было труднее заметить.

Увидел, что пересек границу (заметил КПП), затем повернул на запад, спустился ближе к земле. По дорожным знакам на латыни я понял, что это, правда, Литва. Пролетело еще 40 километров, выбрал город и место приземления, горючее подходило к концу. Сразу позвонили родителям, жене, что я жив-здоров, и пошел к жителям просить вызвать полицию. Приехали через 10 минут.

Против меня возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение границы. Конфисковали мою установку. Но через месяц дело было прекращено, а вещи переданы. Литовский следователь сообщил, что обращался в пограничный комитет Беларуси с запросом по факту пересечения границы на парамоторе. Они ответили: все хорошо, у нас ничего не записано".

Как сообщает издание, полет занял 1 час 20 минут.

Андрей работал дефектоскопистом в Минской лаборатории. Причиной, по которой он решил покинуть страну, стали два уголовных дела по статьям "Оскорбление государственного служащего" за комментарии, адресованные сотруднику Октябрьского РОВД Минска, и "Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел".

Вариант перейти границу пешком Андрей посчитал ненадежным: слышал про случаи, когда беглецов разворачивали обратно белорусские пограничники. Поэтому выбрал другой способ.

Во время службы в армии Андрей впервые попробовал прыжки с парашютом. После этого заинтересовался мотопарапланом, на котором уже летает два года.