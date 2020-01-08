Уличенной в зарплатах "в конвертах" парикмахерской пришлось заплатить почти 80 000 евро; двое получили полгода условно

Рижский окружной суд пересмотрел дело о выплате зарплат "в конвертах" в одной из парикмахерских — недовольный изначальным приговором прокурор опротестовал решение и в итоге добился его ужесточения. В итоге оба обвиняемых — председатель правления и бухгалтер — получили по полгода лишения свободы условно и денежный штраф в размере 4300 евро каждый.

Помимо этого, предприятию пришлось полностью вернуть в госбюджет сумму неуплаченных налогов (58 948 евро), а также выплатить дополнительные штрафы. В результате казна получила 78 298 евро, отмечается в сообщении суда.

Зарплаты "в конвертах" выплачивались сотрудникам парикмахерской в 2017 году, их размер составлял от 26 евро до более чем 3000 евро в месяц.