Ульман пытался взыскать с семьи убитого адвоката Бункуса более 300 000 евро

Верховный суд (ВС) отказал в возбуждении кассационного производства по делу, в котором администратор неплатежеспособности Каспарс Новицанс пытался взыскать с семьи умершего адвоката и администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса 327 283 евро, чтобы впоследствии передать их бывшему члену правления Rego Trade Михаилу Ульману, выяснило агентство LETA в суде.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Таким образом, вступило в силу решение Рижского окружного суда об отклонении иска Новицанса.

Ранее в программе De facto на Латвийском телевидении (LTV) сообщалось, что после смерти Мартиньша Бункуса подозреваемый по делу об убийстве Ульман взыскал с неплатежеспособного предприятия несколько сотен тысяч евро.

Бункус же как администратор неплатежеспособности Rego Trade через суд взыскал с Ульмана и других бывших членов правления компании более миллиона евро.

Однако за несколько дней до убийства Бункуса в одном из судебных процессов произошел перелом — после решения Верховного суда (ВС) Ульман получил возможность взыскать 721 186 евро, то есть Сенат заказал дело на повторное рассмотрение, так как Бункус не был достаточно откровенен в отношении некоторых документов, сообщила передача De facto.

После того, как адвоката убили, процесс неплатежеспособности Rego Trade взял на себя администратор Новицанс. Проиграв повторно возбужденное дело в первой инстанции, он предпочел не судиться дальше с Ульманом, поскольку появились документы, которые можно было перевести в пользу Ульмана.

"Мы должны понимать, что обжалование приговора — это не вид спорта. Мы должны обжаловать те приговоры, в которых мы видим неправомерность в конкретный момент", — пояснил Новицанс.

После неблагоприятного решения Rego Trade Новицанс должен был вернуть Ульману 721 186 евро, однако ему это сделать не удалось, поскольку Бункус уже выплатил себе компенсацию из этих денег. Поэтому недостающую часть администратор пытался взыскать с наследников Бункуса — членов его семьи.

Новицанс упомянул, что Ульман получил около 600 000 евро, которые хранились на расчетных счетах Rego Trade. Новицанс все еще пытается взыскать с семьи Бункуса более 300 000 евро, которые представляют собой перерасчет нескольких компенсаций, выплаченных покойному адвокату.

Два суда вынесли решение против администратора, посчитав, что наследники не могут нести ответственность за действия Бункуса. Того же мнения придерживается и ВС.