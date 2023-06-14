Ульман: я не имею никакого отношения к убийству Мартиньша Бункуса
Foto: F64

Более года прошло с момента задержания предпринимателя Михаила Ульмана, обвиняемого в подстрекательстве к убийству администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. В течение всего этого времени в СМИ была представлена информация, озвученная следователями и прокуратурой. Журналист Dienas Bizness встретился в бизнесменом, чтобы выслушать его точку зрения и аргументы.

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"Нет, я не согласен с обвинением, я не имею никакого отношения к совершению этого или иного преступления. Для этого у меня не было и не могло быть никакого мотива. Более того, я всегда решаю все проблемы законным путем, никогда не был склонен к противоправной деятельности, и никаких обвинений против меня ранее не выдвигалось. Мои адвокаты урегулировали конкретный спор в суде, Верховный суд признал обоснованность доводов моих адвокатов и обязал господина Бункуса вернуть мне деньги, полученные им нечестным путем. Это противоречит логике и здравому смыслу, чтобы затем приказать убить человека и сделать невозможным возврат незаконно полученных им средств. Абсурд", — заявил в интервью Михаил Ульман.

Предприниматель также рассказал, что все время следил за публичной информацией по этому делу, предоставляемой полицией и прокуратурой, из которой сделал вывод, что еще до суда у правоохранительных органов нет сомнений в том, что и он, и бизнесмен Александр Бабенко могут быть виновны в заказе убийства Мартиньша Бункуса.

"Да, действительно, похоже, что представители полиции и прокуратуры решили проигнорировать всем известный принцип презумпции невиновности и тот факт, что ни одно должностное лицо до вынесения решения суда не имеет права утверждать, что я совершил преступление", — отметил Ульман.

Он полагает, что действия представителей полиции и прокуратуры были направлены на то, чтобы рассмотрение дела было чисто формальным и чтобы суд не посмел идти против общественного мнения, сформированного этими структурами ранее. Подобные действия со стороны правоохранительных органов предприниматель расценил как давление на суд.

"С момента моего задержания я сотрудничал со следствием, отвечал на все поставленные передо мной вопросы, более того, поскольку меня давно не допрашивали, я по собственной инициативе дал письменные показания о высказанных в отношении меня подозрениях. В связи с этим следует отметить, что конкретных фактов и дат мне не предъявляли, все очень приблизительно, конкретики в отношении меня нет, что, естественно, усложняет мою защиту", — рассказал Михаил Ульман.

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Кроме того, бизнесмен пояснил, что ему сложно комментировать происходящее, но он может предположить, что кто-то намеренно ведет следствие по ложному пути, чтобы помочь настоящим преступникам уйти от ответственности. Не исключает он и тот факт. Что кто-то хочет завладеть его бизнесом

Рассказывая о своем пребывании в тюрьме, Михаил Ульман сообщил, что он серьезно заболел и похудел уже почти на 20 кг, его мучают боли, а также требуется операция. Однако в заключении он лишь получает средства от боли.

"Кажется, что это делают специально, на самом деле это просто пытка. Кроме того, полностью игнорируются рекомендации специалистов относительно моего лечения, в том числе Инспекции здравоохранения. Несмотря на неоднократные заявления и жалобы, а также заключение медицинского освидетельствования, необходимой медицинской помощи я фактически не получаю. Совершенно ясно, что я скоро стану инвалидом", — отметил бизнесмен.

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