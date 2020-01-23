Умер мужчина, обвиняемый в избиении своих шестерых детей в Даугавпилсе

Отец, против которого начато уголовное дело об избиении шестерых детей, умер, сообщает агентство LETA. Суд продолжит рассматривать дело против матери, сообщила агентству помощница председателя Даугавпилсского суда Айга Трокша-Трашко.

Сегодня суд продолжил рассматривать дело против родителей, которые избивали своих детей, а одному ребёнку сломали ногу. Сегодня в суде была допрошена мать.

Уголовное дело против мужчины было закрыто в связи с его смертью.

Как уже сообщалось, прокуратуре удалось собрать доказательства того, что родители в Даугавпилсе жестоко обращались с детьми. В конце 2015 года мать запретила ребёнку есть и пить, а когда он, будучи голодным, без разрешения взял бутылочку молока и кружку киселя, мать начала его ругать и бить металлическим костылем. От ударов ребёнок получил увечья средней тяжести. Потом мать намеренно сломала ребёнку ногу.

Отец детей бил всех детей, чаще всего он избивал их деревянной палкой. Мать детей в эту ситуацию не вмешивалась.