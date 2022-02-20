Уникальные Северные форты в Лиепае разрушаются

Порывы западного ветра и проливные дожди продолжают разрушать берега моря в Лиепае. Уровень воды очень высокий, на пляжах Военного городка во многих местах невозможно пройти вдоль моря, потому что волны омывают дюны и обрывистый берег.

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По данным liepajniekiem.lv, песчаных пляжей напротив ветрового ротора больше нет. Волны размыли его, а руины фортов обрушились на излюбленное место посетителей, где можно увидеть граффити, сделанные во время праздника Каросты — изображение Нептуна лиепайского художника-граффитиста Элементтона и Петровского рынка, нарисованного испанской художницей Кларой Фабрер.

Картины частично скрыты руинами и водой, а глубокие трещины в бетоне и песке предупреждают, что берег вместе с фортами будет разрушаться дальше. Лиепайская 3-я батарея береговой обороны пережила наименьшие изменения. Камни и бетон пока держатся.