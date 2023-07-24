Управление мест заключения: не похоже, что кто-то из сотрудников тюрьмы помог преступнику совершить побег

В настоящее время не выглядит так, что кто-либо из сотрудников Рижской Центральной тюрьмы помог заключенному совершить побег, заявил в интервью телеканалу TV3 начальник Управления мест заключения (УМЗ) Дмитрий Калин.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По словам Калина, первичный анализ свидетельствует о том, что побег не был тщательно спланирован и был спонтанным. Побег видели сотрудники тюрьмы, что позволило оперативно начать поиск.

Начальник УМЗ подчеркнул, что в рамках служебной проверки и уголовного процесса более детально будут оцениваться все аспекты побега, в том числе возможная халатность сотрудников, которая могла привести к возможности побега.

Калин сообщил, что вчера вместе с начальником Центральной тюрьмы осмотрел это место заключения и дал задание руководителю тюрьмы оценить ненадежные места и укрепить их.

Как сообщалось ранее, 23 июля около 13.45 из Рижской центральной тюрьмы сбежал Марис Ковалев 1993 года рождения, отбывающий наказание за покушение на убийство.

Чтобы поймать Ковалева, Госполиция начала широкие розыскные мероприятия в масштабах всей страны. В Риге и в регионах машины останавливали и проверяли, поэтому во многих местах образовались пробки.

Сбежавший был задержан около 18 часов на улице Симаня 3а, в Саркандаугаве. Поисковая операция "Перехват" на всей территории Латвии была прекращена в 18.10.