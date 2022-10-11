Управление охраны природы выяснило личность автоводителя, который издевался над медведем

Благодаря помощи жителей Управлению охраны природы (DAP) удалось установить личность человека, которое длительное время издевался над медведем, сообщили в DAP.

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DAP в сотрудничестве с Госполицией обнаружила доказательства допущенного правонарушения, и начато административное делопроизводство о взыскании штрафа ха умышленное причинение вреда животному охраняемого вида.

В мессенджере Whatsapp несколько раз было опубликовано видео, на котором запечатлено, как некий мужчина на автомобиле с включенным задним ходом в темное время суток долго гоняет молодого медведя по лесной дороге. Сначала специалисты DAP сделали вывод, что место, где был снят ролик, находится в приграничном районе. Однако выяснилось, что над медведем издевались недалеко от Лубанского болота.

"Выражаем огромную благодарность всем, кто не остался равнодушным и сообщал о предполагаемом нарушителе или месте нарушения. Надеюсь, что такие уроки позволят нам как обществу стать более компетентными и терпимыми по отношению к диким животным", — отметила директор Департамента по защите природы DAP Гита Строде.

Она также добавила, что"в результате хозяйственной деятельности человека места обитания диких видов уже значительно сократились". Поэтому неизбежно не только намеренное, но и непреднамеренное столкновение с дикими животными.

"Нам важно понимать, что дикая природа является домом для этих животных, и намеренно тревожить их в их доме недопустимо", — подчеркнула Строде.

Бурый медведь Ursos arctos является охраняемым видом и в Латвии, и в Европе, и по закону за умышленное беспокойство животного может быть наложен штраф до 700 евро.