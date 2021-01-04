Управление таможни VID за год конфисковало более 73 млн контрабандных сигарет
Foto: Valsts robežsardze

В 2020 году Управление таможни Службы госдоходов (VID) конфисковало более 73 миллионов контрабандных сигарет. Об этом в интервью Rīta Panorāma глава Таможенного управления Раймондс Зукулс.

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"Каждая такая сигарета, которая не дошла до нелегального рынка, способствует увеличению доли легального рынка и, следовательно, обеспечивает налоговые поступления", — отметил Зукулс.

По его словам, в прошлом году таможенники изъяли примерно столько же контрабандных сигарет, как и годом ранее. Однако он заметил, что все больше нелегальных сигарет направляются в порты.

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LETA

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